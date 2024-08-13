Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir Maçı Sonrası Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir Arasındaki Heyecan Dolu Maç

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Çaykur Rizespor, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşarak 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri de görüşlerini paylaştı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un Açıklamaları

İlhan Palut, maçın sonucunu değerlendirirken, "Maçı kazanmamız gerekiyordu. İlk yarıdaki performansımız ile baskın bir oyun sergiledik. Ancak rakip, kontra ataktan gol buldu." dedi.

Palut, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarıda ilk devredeki tempo yoktu. Takımımın genel performansından memnunum. Bu kadar […] baskın olduğumuz bir maçta skoru artırmamız lazımdı." Ayrıca transfer çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Görüşleri

Çağdaş Atan, karşılaşmanın temposunun yüksek olduğunu belirtti. İlk yarıda rakibin üstün oyununu kabul eden Atan, "Rotasyon nedeniyle oyuncularımızın performansı dalgalanma gösterdi. Ancak ikinci yarıda kendi kimliğimize döndük ve oyuna iyi dahil olduk." diye konuştu.

Atan ayrıca, "Çaykur Rizespor'un iç sahada güçlü olduğunu biliyoruz. İlk yarıdaki performansları bir tesadüf değil. İkinci yarıda oyun dengelendi ve biz de etkili olmaya başladık." diyerek rakibi tebrik etti.