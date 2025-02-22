Çaykur Rizespor, Samsunspor'u 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de Reeder Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Maçtaki kritik anlar detaylı bir şekilde incelendi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:10
Çaykur Rizespor, Samsunspor'u 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de Kadrosunu Güçlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Çaykur Rizespor, Reeder Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Misafir takım, 3-2'lik skorla galip gelerek önemli bir üç puan elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın odak noktaları arasında 52. dakikada yaşanan olay dikkat çekti. Çaykur Rizespor, farkı 1'e indirdi. Muhammet Taha Şahin'in sol taraftan yaptığı atak sonrası, top savunmada Satka'ya çarparak ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.

69. dakikada ev sahibi ekip Samsunspor da etkili bir atak geliştirdi. Schindler'in ortasına ceza sahasında Soner Aydoğdu'nun yaptığı vuruş, üstten az farkla auta çıktı.

Maçın sonlarına doğru, 86. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-2'ye eşitledi. Zeqiri'nin ara pasıyla buluşan Sowe, savunmayı geçerek topu kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gönderdi.

88. dakikada ise Çaykur Rizespor, Zeqiri’nin sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girmesi sonucu bulduğu golle durumu 3-2'ye getirdi. Bu golle misafir takım maçı kazanmış oldu.

Sonuç olarak, Çaykur Rizespor, ikinci yarıda bulduğu 3 golle karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirspor'un Amigo Orhan'ı Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Samsunspor Teknik Direktörü Reis: "Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacaktır"
3
Çaykur Rizespor'dan Kritik Galibiyet: İlhan Palut Açıklamalarda Bulundu
4
MKE Ankaragücü, Bandırmaspor'u 4-0 Geçti: Dalcı ve Gürsel Karşılaşmayı Değerlendirdi
5
Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor Maçında Beraberlik: Teknik Direktörler Değerlendirdi
6
ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i Mağlup Etti: 72-66
7
Erzurumspor FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi