Çaykur Rizespor, Samsunspor'u 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de Kadrosunu Güçlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Çaykur Rizespor, Reeder Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Misafir takım, 3-2'lik skorla galip gelerek önemli bir üç puan elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın odak noktaları arasında 52. dakikada yaşanan olay dikkat çekti. Çaykur Rizespor, farkı 1'e indirdi. Muhammet Taha Şahin'in sol taraftan yaptığı atak sonrası, top savunmada Satka'ya çarparak ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.

69. dakikada ev sahibi ekip Samsunspor da etkili bir atak geliştirdi. Schindler'in ortasına ceza sahasında Soner Aydoğdu'nun yaptığı vuruş, üstten az farkla auta çıktı.

Maçın sonlarına doğru, 86. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-2'ye eşitledi. Zeqiri'nin ara pasıyla buluşan Sowe, savunmayı geçerek topu kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gönderdi.

88. dakikada ise Çaykur Rizespor, Zeqiri’nin sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girmesi sonucu bulduğu golle durumu 3-2'ye getirdi. Bu golle misafir takım maçı kazanmış oldu.

Sonuç olarak, Çaykur Rizespor, ikinci yarıda bulduğu 3 golle karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.