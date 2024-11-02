Çaykur Rizespor, Sivasspor Maçının Ardından

Çaykur Rizespor, Sivasspor Maçından Üzüntüyle Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada, Çaykur Rizespor deplasmanda Net Global Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın performansını değerlendirdi.

Hedef: İstikrar

Palut, "Bir istikrar yakalamak istiyorduk ama kötü bir sonuç daha aldık, iyi gitmiyoruz" diyerek, yaşanan kötü periyottan sonra Sivas'a daha iyi bir performans sergilemek amacıyla geldiklerini ifade etti.

Maçın Değerlendirmesi

Sivasspor'un tehlikeli bir rakip olduğunu söyleyen Palut, "İstediği oyunu oynayamadığı zamanlarda da bir şekilde gol bulabilen bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Son derece kontrolü bizde başlayan bir oyun oynadık," şeklinde konuştu. İlk yarıda da kontrolü ele aldıklarını belirten Palut, "İkinci yarı başladığında iki gol yedik ve ardından tekrar oyunu kontrol etmeye çalıştık," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Defansif Problemler

Maçın 72. dakikasında Sivasspor'un 10 kişi kaldığını hatırlatan Palut, bu dakikadan sonra beraberlik için mücadele verdiklerini dile getirdi. Ancak, "Defansif anlamda ilk dakikadan son dakikaya kadar rakip 10 kişiyken de hiç kabul edemeyeceğimiz bir takım savunması ve agresiflik eksikliği yaşadık," dedi. Ayrıca, duran toplar veren ve karambol pozisyonlarına sebep olan bir defans anlayışının mağlubiyeti getiren etkenler arasında olduğunu vurguladı.

Bundan Sonraki Hedefler

Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Palut, "Trabzonspor maçına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız ve iyi bir sonuçla tekrar bir yola koyulmaya çalışacağız. Sivasspor'u tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum," şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.