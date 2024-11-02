Çaykur Rizespor, Sivasspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig 11. Haftasında İlk Yarı Sonuçları
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Maçın Gelişmeleri
8. dakikada Olawoyin tarafından sol kanattan yapılan ortada, Varesanovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Rizespor'u öne geçirdi: 0-1.
15. dakikada, Murat Paluli sağ kanattan ortalı bir top gönderdi, ancak Moutoussamy'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.
18. dakikada Olawoyin'in pasında Varesanovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş da yandan auta çıkınca sonuç değişmedi.
32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
42. dakikada, Olawoyin'in ara pasında Sowe ceza alanına girdi ama vuruşu yan ağlarda kaldı.
İlk yarının sona ermesiyle birlikte Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor karşısında 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Sivassporlu futbolcular gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Sivassporlu futbolcular gol sevinci yaşadı.