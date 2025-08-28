DOLAR
Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, orta saha Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncunun geçen sezon performansı ve milli takım istatistikleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:26
Transfer Detayları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Taylan Antalyalı ile iki sezonluk anlaşıldığı belirtilerek "Geçtiğimiz sezon Sipay Bodrum FK formasıyla Trendyol Süper Lig'de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı kendisini 2 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, deneyimli oyuncunun takımla çalışmalara başladığı aktarıldı ve şöyle denildi: "Taylan Antalyalı, 18 kez A milli takım kadrosuna davet edildi ve 9 kez ay yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti. Yeni transferimiz Taylan Antalyalı'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Kulüp, yeni transfer Taylan Antalyalı'ya başarılar diledi.

