Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kötü bir futbol günü geçirdik"

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Elendi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a 5-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Çok kötü bir futbol gününü kendi adımıza kötü tamamladık," ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Hazırlığına Vurgu

Palut, Trabzonspor'un maç öncesi mental olarak hazırlığın kendisinde olduğunu belirtirken, "Trabzonspor, ilk düdükten itibaren daha hazır bir görüntü sergiledi. Fiziksel manada da birçok pozisyonda bize üstünlük sağladılar," dedi. Trabzonspor'un teknik heyeti ve oyuncularının bu maça daha iyi hazırlandığını vurgulayan Palut, "Ben takımımı yeterli kadar hazırlayamamışım. Oyuncular bu maça yeteri kadar konsantre olamamış," şeklinde konuştu.

İsteksizlik ve Panik Anları

Çaykur Rizespor'da istenilen performansın ortaya konamadığını belirten Palut, "Trabzonspor, istekli ve konsantrasyon gücünü iyi bir şekilde sahaya yansıttı. Güvenle oynamaları bizim paniklememize neden oldu. Hem kötü hazırlanarak hem de sahadaki olumsuz durumda bunun üstesinden gelmek kolay olmuyor," dedi.

Gelecek Hedefler

İlk yarıyı kötü bir skorla kapattıklarını, ikinci yarının ise daha dengeli geçtiğini ifade eden Palut, "Çok kötü bir futbol günü geçirdik. Şimdi ligdeki mücadeleye konsantre olacağız. Trabzonspor galibiyeti hak etti, onlara başarılar diliyorum," diyerek sözlerini tamamladı.