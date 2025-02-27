Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kötü bir futbol günü geçirdik"

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a 5-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. İlhan Palut, kötü bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 00:00
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kötü bir futbol günü geçirdik"

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Elendi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a 5-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Çok kötü bir futbol gününü kendi adımıza kötü tamamladık," ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Hazırlığına Vurgu

Palut, Trabzonspor'un maç öncesi mental olarak hazırlığın kendisinde olduğunu belirtirken, "Trabzonspor, ilk düdükten itibaren daha hazır bir görüntü sergiledi. Fiziksel manada da birçok pozisyonda bize üstünlük sağladılar," dedi. Trabzonspor'un teknik heyeti ve oyuncularının bu maça daha iyi hazırlandığını vurgulayan Palut, "Ben takımımı yeterli kadar hazırlayamamışım. Oyuncular bu maça yeteri kadar konsantre olamamış," şeklinde konuştu.

İsteksizlik ve Panik Anları

Çaykur Rizespor'da istenilen performansın ortaya konamadığını belirten Palut, "Trabzonspor, istekli ve konsantrasyon gücünü iyi bir şekilde sahaya yansıttı. Güvenle oynamaları bizim paniklememize neden oldu. Hem kötü hazırlanarak hem de sahadaki olumsuz durumda bunun üstesinden gelmek kolay olmuyor," dedi.

Gelecek Hedefler

İlk yarıyı kötü bir skorla kapattıklarını, ikinci yarının ise daha dengeli geçtiğini ifade eden Palut, "Çok kötü bir futbol günü geçirdik. Şimdi ligdeki mücadeleye konsantre olacağız. Trabzonspor galibiyeti hak etti, onlara başarılar diliyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kötü bir futbol günü geçirdik"
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu
3
Cham: 'Hedefimiz Kupa, Avrupa'ya Açılmak Istiyoruz!'
4
Orhan Ak: İskenderunspor Haklı Bir Galibiyet Aldı
5
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi: 5-2
6
Galatasaray ve Dreame Technology'den Önemli Sponsorluk Anlaşması
7
İskenderunspor, Fatih Karagümrük'ü Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi