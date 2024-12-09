Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Maç Sonrası Değerlendirme

Çaykur Rizespor Gaziantep FK'ya Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Çaykur Rizespor, konuk olduğu Gaziantep FK'ya 1-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının performansına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Palut: "Negatif Bir Oyun Oynadığımızı Düşünmüyorum"

İlhan Palut, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtirken, "Genele baktığımızda kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu," diye konuştu. Palut, bu maçta iyi bir sonuç elde etme hedefleri olduğunu da vurguladı.

Karşılaşmaya kötü bir başlangıç yaptıklarını ve basit bir korner golüyle geri düştüklerini belirten Palut, "Ondan sonra toparlanmaya çalıştık. Ev sahibi takım oyunu kendi sahasında kabul etti, biz genelde sahaya hakimdik. İkinci yarıda oyunu daha fazla elimize almaya çalıştık, ama net pozisyonlarımız azdı," dedi.

Kritik Oyuncuların Performansı

Palut, takımın maçı kazanma gücünün ve kritik oyuncuların performanslarının yeterli olmadığını ifade ederek, "Maçı kazandıracak aksiyonları yapma gücümüz maalesef buradan puanla dönmemize yetmedi. Yarın itibarıyla çalışmalara başlayacağız," şeklinde sözlerini tamamladı.