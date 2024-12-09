DOLAR
34,82 -0,01%
EURO
36,76 -0,02%
ALTIN
2.977,59 -0,06%
BITCOIN
3.370.736,17 -0,28%

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Maç Sonrası Değerlendirme

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ya 1-0 yenildi. İlhan Palut, oyunu negatif değerlendirmedi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 23:10
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Maç Sonrası Değerlendirme

Çaykur Rizespor Gaziantep FK'ya Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Çaykur Rizespor, konuk olduğu Gaziantep FK'ya 1-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının performansına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Palut: "Negatif Bir Oyun Oynadığımızı Düşünmüyorum"

İlhan Palut, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtirken, "Genele baktığımızda kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu," diye konuştu. Palut, bu maçta iyi bir sonuç elde etme hedefleri olduğunu da vurguladı.

Karşılaşmaya kötü bir başlangıç yaptıklarını ve basit bir korner golüyle geri düştüklerini belirten Palut, "Ondan sonra toparlanmaya çalıştık. Ev sahibi takım oyunu kendi sahasında kabul etti, biz genelde sahaya hakimdik. İkinci yarıda oyunu daha fazla elimize almaya çalıştık, ama net pozisyonlarımız azdı," dedi.

Kritik Oyuncuların Performansı

Palut, takımın maçı kazanma gücünün ve kritik oyuncuların performanslarının yeterli olmadığını ifade ederek, "Maçı kazandıracak aksiyonları yapma gücümüz maalesef buradan puanla dönmemize yetmedi. Yarın itibarıyla çalışmalara başlayacağız," şeklinde sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor'u 2-1 Yenerek Galibiyete Ulaştı
2
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
3
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları Açıklandı
4
Mourinho, AZ Alkmaar Yenilgisinin Sorumluluğunu Üstlendi
5
Nesine 2. Lig 11. Haftası Heyecanla Başladı
6
Trabzonspor Başkanı Doğan: 'Şenol Güneş Zirveye Taşıyacak!'
7
Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!