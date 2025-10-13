Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 9. hafta randevusu öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde üst vücut, core ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:49
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yoğun çalışma

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili ekip, antrenmanı Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen seansla başlattı; oyuncular üst vücut ve core egzersizleri ile güç çalışması yaptı.

Antrenmanın saha bölümünde ekip, koordinasyon istasyonlarında denge ve çabukluğa yönelik çalışmalara ağırlık verdi.

Çalışma, üç grup halinde oynanan ayak tenisi ile tamamlandı. Karadeniz ekibi, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.

