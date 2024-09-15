Çaykur Rizespor'un Alikulov'un Yüz Kemiği Kırıldı

Çaykur Rizesporlu futbolcu Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi. Bilgilere göre tedavi süreci başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:39
Çaykur Rizespor'un Alikulov'un Yüz Kemiği Kırıldı

Çaykur Rizesporlu Futbolcu Alikulov'da Yüz Kemiği Kırığı Tespit Edildi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Khusniddin Alikulov'un özel sağlık durumu hakkında açıklamalar yapıldı.

Sakatlanma Anı ve Sonrası

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcunun maç sırasında hava topu mücadelesi esnasında kafa darbesi sonucu yaralandığını duyurdu. Yapılan incelemelerde Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alikulov'un yüz kemiğinde (maxilla) kırık tespit edildi. Ancak, beyin sarsıntısına dair herhangi bir bulgu saptanmadığı bildirildi.

Geçmiş Olsun Mesajı

Prof. Dr. Türüt, Alikulov'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yapılan muayene, tetkik ve konsültasyon sonucunda futbolcumuzun sağlık durumu takip edilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur," şeklinde konuştu.

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