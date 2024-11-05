Çaykur Rizespor'un Hedefi Zafer

Çaykur Rizespor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor oyuncusu Giannis Papanikolaou, 9 Kasım Cumartesi günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Kazanmaya Odaklandık

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Papanikolaou, takım olarak sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade etti. İki hafta önce elde ettikleri iki galibiyetin kendilerine nefes aldırdığını belirten Papanikolaou, Sivasspor karşılaşmasında istenen sonucu alamadıklarını fakat ilk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Hedeflerimize Ulaşmalıyız

Papanikolaou, sadece takım olarak değil, bireysel olarak da daha iyi performans göstermeleri gerektiği üzerinde durarak, "Takım arkadaşlarımın da benim gibi aynı odakla sahada yer alması gerekiyor. Her geçen gün kendimizi geliştirmeliyiz," dedi.

Derbi Farklıdır

Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisinin önemine dikkat çeken genç oyuncu, "Derbiler her zaman farklı bir atmosferde geçiyor. Bu maça daha fazla odaklanmalıyız. Bulunduğumuz durum gerçeğimiz; bu nedenle daha çok çalışmalıyız. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Giannis Papanikolaou (solda), Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Giannis Papanikolaou (solda), Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.