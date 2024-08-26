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Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Maç Sonrası Açıklamalar

İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında yaşanan mağlubiyet sonrası takımın durumunu ve gelecekteki hedeflerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 01:21
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 01:21
Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Maç Sonrası Açıklamalar

Maç Sonrası İlhan Palut'un Değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın analizini yaptı.

"Fenerbahçe'nin Gücünü Kabul Ediyoruz"

Palut, Fenerbahçe'nin büyük bir ekip olduğunu belirtirken, "Her ne kadar Fenerbahçe güçlü bir takım olsa da, biz de sahada mücadele ettik. Maç öncesi başa baş bir durumdaydık, ancak 12 dakika içerisinde 4 gol yiyerek maçın seyri değişti." dedi.

Disipline Dikkat Edilmeli

Takımın davranışlarına dikkat çeken Palut, "Disiplin futbolun temelidir. 2-0 geri düştükten sonra kırılgan bir tutum sergiledik. Bu, takım olarak bizim sorumluluğumuzda. Daha organize ve disiplinli bir oyun sergilememiz gerekiyor." diyerek gelecekteki hedeflerine vurgu yaptı.

Taraftar ve Oyunculara Duyduğu Üzüntü

Taraftarların maçın başından beri takıma destek verdiğini, ancak sonuca üzülerek ayrıldıklarını ifade eden Palut, "Taraftarımıza güzel futbol vaat etmiştik ama onlara bunu veremedik. Kendilerine özür diliyorum, toparlanacağız." dedi.

Hakem Performansı Hakkında

Hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan Palut, "Kötü niyetli bir durum hissetmedim. Oyun içerisinde bazı kartlar basit oldu ama hatalar her yerde yapılabiliyor. Önemli olan oyunun akışına yönelik müdahalelerin doğru olup olmadığını değerlendirebilmektir." şeklinde konuştu.

Transfer Süreci Devam Ediyor

Gelecekteki transfer imkanlarına da değinen Palut, "Kazanırken transfer eksikliğinden bahsetmiyorsak, kaybederken de bunu gündeme getirmemeliyiz. Evet, birkaç mevkide transfer gereksinimiz var ve bu konuda görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

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