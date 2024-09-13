Çaykur Rizespor, Vaclav Jurecka ile Anlaştı

Çaykur Rizespor, Vaclav Jurecka'yı Duyurdu

Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çek forvet Vaclav Jurecka'yı transfer etti. Slavia Prag'dan gelen Jurecka, kariyerine Rizespor'da devam edecek.

Sağlık Kontrolü ve Anlaşma Süreci

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vaclav Jurecka, Slavia Prag ile varılan anlaşmanın ardından Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin olumlu sonuçlanmasının ardından, Jurecka ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Hoş Geldin Mesajı

Çaykur Rizespor, yeni transferi için yaptığı açıklamada, 'Jurecka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Rizespor camiası, yeni forvetin takıma önemli katkılarda bulunmasını bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.