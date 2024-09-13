DOLAR
33,94 -0,18%
EURO
37,67 -0,02%
ALTIN
2.802,54 -0,51%
BITCOIN
1.972.787,21 0,18%

Çaykur Rizespor, Vaclav Jurecka ile Anlaştı

Çaykur Rizespor, Çek forvet Vaclav Jurecka'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:31
Çaykur Rizespor, Vaclav Jurecka ile Anlaştı

Çaykur Rizespor, Vaclav Jurecka'yı Duyurdu

Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çek forvet Vaclav Jurecka'yı transfer etti. Slavia Prag'dan gelen Jurecka, kariyerine Rizespor'da devam edecek.

Sağlık Kontrolü ve Anlaşma Süreci

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vaclav Jurecka, Slavia Prag ile varılan anlaşmanın ardından Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin olumlu sonuçlanmasının ardından, Jurecka ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Hoş Geldin Mesajı

Çaykur Rizespor, yeni transferi için yaptığı açıklamada, 'Jurecka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Rizespor camiası, yeni forvetin takıma önemli katkılarda bulunmasını bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı transfer etti.

İLGİLİ HABERLER

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Papara ile Üç yıllık Forma Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
2
Futbol Haftası Programı: Trendyol Süper Lig ve Diğer Ligler
3
Trabzonspor, Şenol Güneş ile Yeni Bir Anlaşma İmzaladı
4
2024 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Belli Oldu
5
Galatasaray Efsanesi Nur Danişmend Hayatını Kaybetti
6
Galatasaray Tutkusu: Yeni Doğan Bebeğine 'Icardi' Adı Verildi
7
Çaykur Rizespor, Vaclav Jurecka ile Anlaştı

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!