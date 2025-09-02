DOLAR
Çaykur Rizespor, Yahia Fofana'yı 3 Yıllığına Transfer Etti

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı; 25 yaşındaki file bekçisi sağlık kontrolünün ardından resmen kadroya katıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:27
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekibi Angers ile anlaşma sağlanmasının ardından Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Fofana, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp açıklaması: Yeni transferimiz Yahia Fofana'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.

