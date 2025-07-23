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Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic: Futbol Ailemizde

Çaykur Rizespor'un Dal Varesanovic'i, ailesinden ilham alarak futbola başladı ve yeni sezonda daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 11:31
Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic: Futbol Ailemizde

Varesanovic, Ailesinden Aldığı İlhamla Futbola Giriş Yaptı

Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Dal Varesanovic, ailesinin futbol geçmişinden aldığı ilhamla küçük yaşlarda futbol hayatına adım attı ve bu yeni sezonda takımına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

"Futbol Bizim Kanımızda Var"

24 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken AA muhabirine, "Futbolun içinde olan bir aileyiz. Futbol bizim kanımızda var ama aslında beni futbola başlatan ağabeyimdir" dedi.

3 Yıldır Erzurum'dayız

Varesanovic, "3 yıldır Erzurum'a geliyorum. Burada ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Otelimiz, sahamız çok güzel. Umarım sezon başına kadar da hazır oluruz." diyerek takımının hazırlık süreçlerine vurgu yaptı.

Geçen Sezondan Daha Yüksek Beklentiler

Daha önce Bursaspor'da forma giymiş olan Varesanovic, geçmiş sezondaki performansının memnuniyet verici olduğunu ancak bu yıl daha iyi bir grafik çizebileceğine inandığını belirtti. "Sezon boyunca forma giymem beni mutlu etti. Ama istatistiklerime bakınca daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum." diye ekledi.

İngiltere Tecrübesi ve Türk Futboluna Saygı

Liverpool gibi köklü bir kulüpte oynama deneyimi yaşayan Varesanovic, futbolun Türkiye'de geliştiğini ve Avrupa ile kıyaslanabilecek transferlerin gerçekleştirildiğini ifade etti. "Türk futbolu son yıllarda gelişim gösteriyor ve bence Avrupa'dan daha fazla saygı görmesi gerekiyor," diyerek Türkiye'nin futbol dünyasındaki önemine dikkat çekti.

Rizespor İçin Elinden Gelenin Fazlasını Yapacak

Rizespor taraftarının kendisini tanıdığını belirten Varesanovic, performansını artırmak için maksimum çaba harcadığını vurguladı. "Bu sene benim ve Rizespor için çok iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. İki yıllık sözleşmem var ve Rizespor için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım." dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic, küçük yaşlarda ailesinin örnek...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic, küçük yaşlarda ailesinin örnek alarak başladığı futbolda, yeni sezonda takımına daha fazla katkı vermek ve iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla sürdüren Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki oyuncusu Dal Varesanovic, futbola başlama serüveni, Liverpool'da geçirdiği dönem ve yeni sezonda beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic, küçük yaşlarda ailesinin örnek...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic, küçük yaşlarda ailesinin örnek alarak başladığı futbolda, yeni sezonda takımına daha fazla katkı vermek ve iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla sürdüren Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki oyuncusu Dal Varesanovic, futbola başlama serüveni, Liverpool'da geçirdiği dönem ve yeni sezonda beklentilerini AA muhabirine anlattı.

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