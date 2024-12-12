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ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Perfumerias Avenida'yı Yendi

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Perfumerias Avenida'yı 75-73 mağlup ederek ikinci tura galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 00:43
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Perfumerias Avenida'yı Yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Mücadelesi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda, ÇBK Mersin, E Grubu ilk maçında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida ile karşı karşıya geldi. Mersin ekibi, zorlu deplasmanda 75-73'lük bir skorla galip gelerek yarışmaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Salamanca kentindeki Würzburg Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk çeyrekte ev sahibi takım Perfumerias Avenida, 26-22'lik skorla ön plana çıktı. Ancak ikinci çeyrekte ÇBK Mersin, oyunun kontrolünü ele aldı ve soyunma odasına 47-46 önde gitti.

Üçüncü çeyrek, savunmaların ön plana çıktığı bir bölüm oldu ve ÇBK Mersin, 58-57'lik skorla son çeyreğe üstünlükle girdi. Dördüncü ve son çeyrekte daha az hata yaparak, maçı 75-73'lük skorla kazanmayı başardı.

Bu galibiyet, ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde güçlü bir başlangıç yapmasına vesile olurken, takıma moral ve motivasyon sağladı.

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