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ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-76 ile Geçti

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-76 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 17:01
ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-76 ile Geçti

ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u Farklı Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor karşısında sahadan 100-76 galip ayrıldı. Bu zorlu mücadele, Mersin temsilcisinin üstün oyunuyla dikkat çekti.

Maç Özeti

Maç boyunca etkileyici bir performans sergileyen ÇBK Mersin, rakibi karşısında üst düzey bir mücadele verdi. Takım, sahada gösterdiği uyum ve disiplinle galibiyeti elde etti.

Bu galibiyetle birlikte ÇBK Mersin, ligdeki konumunu güçlendirirken, İlkem Yapı Tarsus Spor ise yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile ÇBK Mersin, Servet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den İliana Baida Rupert (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile ÇBK Mersin, Servet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den İliana Baida Rupert (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

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