ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i Transfer Etti

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Yeni Bir İsimle Güçleniyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin mücadeleci takımı ÇBK Mersin, 30 yaşındaki yetenekli oyuncu Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı. Sezona Muğla'nın Bodrum Basketbol ekibinde başlayan Bilgiç, Mersin ekibi ile sezon sonuna kadar bir anlaşma sağladı.

Bilinmeyenler ve Performansı

1,73 metre boyunda olan Pelin Derya Bilgiç, şutör gard pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon 9 maçta 4 saat 52 dakika süre alarak toplamda 134 sayı, 30 ribaunt, 38 asist ve 11 top çalma başarılarına imza attı.

ÇBK Mersin’in bu transfer ile birlikte kadrosunu güçlendirdiği ve sezon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım attığı ifade ediliyor.