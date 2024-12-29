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ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 87-76 Yenerek Zirveye Tırmandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 87-76 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:50
ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 87-76 Yenerek Zirveye Tırmandı

ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede Mersin ekibi, sahadan 87-76 galip ayrıldı.

Maç, her iki takımın da güçlü performanslarıyla dolu anlara sahne oldu. Ancak, ÇBK Mersin'in sergilenen etkileyici oyunları sayesinde zafer hanesine bir galibiyet daha eklenmiş oldu.

ÇBK Mersin, bu galibiyetle birlikte ligdeki yerini sağlamlaştırırken, spor severler için de heyecan dolu bir karşılaşma sunmuş oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Nesibe Aydın ile karşılaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Nesibe Aydın ile karşılaştı.

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