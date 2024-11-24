ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-70 Yendi

ÇBK Mersin'den Zorlu Galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, kendi sahasında OGM Ormanspor'u 80-70'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Yoğun geçmesi beklenen karşılaşmada, ÇBK Mersin, etkili oyunuyla rakibini zor durumda bıraktı. Maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken ÇBK Mersin, salgın öncesi performansını yakalama yolunda önemli bir adım attı.

Bu galibiyetle birlikte ÇBK Mersin, ligdeki konumunu güçlendirerek playoff umutlarını arttırdı. OGM Ormanspor ise bu sonuçla birlikte ligde zor bir dönem geçirmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin ile OGM Ormanspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Yvonne Anderson (1) ile OGM Ormanspor'dan Esra Ural Topuz (33) mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin ile OGM Ormanspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Yvonne Anderson (1) ile OGM Ormanspor'dan Esra Ural Topuz (33) mücadele etti.