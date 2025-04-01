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ÇBK Mersin ve Galatasaray Yarı Final Serisine Hazır

ÇBK Mersin ile Galatasaray arasındaki yarı final serisi yarın başlıyor. İlk maç Mersin'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:30
ÇBK Mersin ve Galatasaray Yarı Final Serisine Hazır

Basketbol Heyecanı Artıyor: ÇBK Mersin - Galatasaray Yarı Finali

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde büyük bir heyecan yaşanacak. ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı yarın gerçekleştirilecek.

Müsabaka Detayları

Maç, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Maçın hakemlik görevini ise Mehmet Şahin, Önder Yılmaz ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş üstlenecek.

İkinci Maç ve Serinin Devamı

Serinin ikinci maçı, Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ev sahipliğinde 4 Nisan Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşacak takım finale yükselebilirken, gerekirse üçüncü maç da yapılacak.

Basketbolseverler için heyecan dolu bir süreç başlıyor. Takımların performansları merakla bekleniyor.

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