Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cedi Osman Panathinaikos'a Transfer Oldu

Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibi Panathinaikos'a katıldı. Takım, transferi duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:25
Cedi Osman Panathinaikos'a Transfer Oldu

Cedi Osman Panathinaikos'ta

Başarılı milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın köklü basketbol takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu. Bu transferle birlikte, Osman yeni bir maceraya atılacak.

Ergin Ataman Yönetiminde Yeni Bir Başlangıç

Panathinaikos, Ergin Ataman tarafından çalıştırılıyor. Ataman, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Takım, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, taraftarlarına "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz." şeklinde bir mesaj ileterek, yeni transferle birlikte heyecan dolu bir dönem beklenildiğini vurguladı.

NBA Kariyeri

Cedi Osman, daha önce NBA’de Cleveland Cavaliers ve ardından San Antonio Spurs gibi takımlarda forma giymişti. Şimdi ise Avrupa’ya dönüş yaparak, Yunan liginde boy göstermeye hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları