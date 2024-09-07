Cedi Osman Panathinaikos'a Transfer Oldu

Cedi Osman Panathinaikos'ta

Başarılı milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın köklü basketbol takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu. Bu transferle birlikte, Osman yeni bir maceraya atılacak.

Ergin Ataman Yönetiminde Yeni Bir Başlangıç

Panathinaikos, Ergin Ataman tarafından çalıştırılıyor. Ataman, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Takım, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, taraftarlarına "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz." şeklinde bir mesaj ileterek, yeni transferle birlikte heyecan dolu bir dönem beklenildiğini vurguladı.

NBA Kariyeri

Cedi Osman, daha önce NBA’de Cleveland Cavaliers ve ardından San Antonio Spurs gibi takımlarda forma giymişti. Şimdi ise Avrupa’ya dönüş yaparak, Yunan liginde boy göstermeye hazırlanıyor.