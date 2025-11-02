Çekmeköy Bilgidoğa, Prolift Giresun'u 2-1 Yendi — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. Hafta

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında Çekmeköy Bilgidoğa, Prolift Giresun Sanayispor'u 2-1 mağlup etti; goller Patao Dao, Melike Dinçel ve Zote Nina'dan geldi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 17:40
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi — 6. Hafta

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında deplasman ekibi Çekmeköy Bilgidoğa, Prolift Giresun Sanayispor karşısında 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Müsabaka, Giresun 75. Yıl Sahası'nda oynandı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda konuk ekip, 46. dakikada Patao Dao ve 67. dakikada Melike Dinçel ile bulduğu gollerle üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 64. dakikada Zote Nina tarafından kaydedildi.

Sonuç olarak karşılaşma Prolift Giresun Sanayispor 1 - Çekmeköy Bilgidoğa 2 şeklinde tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çekmeköy Bilgidoğa, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-1 yendi.

