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Celje 5-1 Başakşehir: UEFA Konferans Ligi'nde Hayal Kırıklığı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Celje'ye 5-1 mağlup olarak kötü bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:44
Celje 5-1 Başakşehir: UEFA Konferans Ligi'nde Hayal Kırıklığı

UEFA Konferans Ligi'nde Çuvallama

Türkiye'nin temsilcisi BASAKŞEHİR, UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Celje ekibiyle karşılaştı ve karşılaşmayı 5-1 kaybederek hayal kırıklığına uğrattı.

Maçın Detayları

51. dakikada Celje, farkı açan golü attı. Sol kanattan gelişen atakta Seslar'ın yerden gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kucys, rahat bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve durumu 4-0 yaptı.

55. dakikada Başakşehir, bir atakla cevap vermeye çalıştı. Figueiredo, sol kanattan ceza sahasına girdi ancak yanında bulunan kaleci, Brezilyalı oyuncunun çaprazdan gönderdiği şutu çelmeyi başardı. Ardından savunma, topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

64. dakikada Başakşehir, gole bir adım daha yaklaştı. Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz, sağ çaprazdan sert bir şut çekti fakat kaleci Rozman bu topu kornere çeldi.

75. dakikada Başakşehir, farkı 3'e düşürdü. Sol kanattan yapılan ortayı kontrol eden Piatek, dönerek vurdu ve kaleciden seken topu önünde bulan Pelkas, toplu buluştuğu an meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

77. dakikada Celje, farkı yeniden 4'e çıkararak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Sol kanattan süratle atağa kalkan Brnic, altı pas önüne mükemmel bir pas gönderdi ve Kucys gelişine yaptığı vuruşla durumu 5-1 yaptı.

Sonuç olarak, Celje, bu maçı 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

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