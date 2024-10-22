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Celje-Başakşehir Karşılaşmasını Oleksii Derevinsky Yönetecek

Başakşehir, Celje ile oynayacağı maçta Ukraynalı hakem Oleksii Derevinsky'i düdük çaldıracak.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:31
Celje-Başakşehir Karşılaşmasını Oleksii Derevinsky Yönetecek

Celje ve Başakşehir Avrupa Arenasında Buluşuyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi çerçevesinde, Slovenya'nın Celje takımı ile 24 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Celje Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.

Ukraynalı Hakem Tayin Edildi

Karşılaşmada düdük çalacak isim ise Ukraynalı hakem Oleksii Derevinsky olacak. UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Derevinsky'nin yanı sıra, yardımcı hakemlik görevlerini de yine Ukraynalı olan Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR

Müsabakanın dördüncü hakemi Denys Shurman olarak belirlenirken, Video Yardımcı Hakem odasında da Mykola Balakin görev alacak.

Bu heyecan dolu karşılaşma, daha ilk dakikalarından itibaren futbolseverlere keyifli anlar sunması bekleniyor.

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