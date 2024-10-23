Celje Teknik Direktörü Albert Riera: "Yarın Kazanacağız"

Celje-RAMS Başakşehir Maçına Hazırlık

UEFA Konferans Ligi'nde, Celje'nin RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı yarınki maç öncesinde teknik direktör Albert Riera önemli açıklamalar yaptı. Riera, basın toplantısında, "Yarın sahaya çıkıp kazanacağız" dedi.

Baskı ve Hız Ön Planda

Celje Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Riera, takımın durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Takım olarak yarına konsantre olduk. Yarın maçı kazanmak istiyoruz." Riera, güçlü rakipleri RAMS Başakşehir hakkında ise, "Başakşehir yeni bir kulüp ve büyük oyuncular kadrosuna katıyor. Baskı kurmayı seviyorlar, biz de buna hazırlıklıyız." şeklinde konuştu.

Maçın Önemi ve Avrupa Tecrübesi

İspanyol teknik direktör, gruptaki ilk maçta kaybettiklerini hatırlatırken, "Bu mağlubiyet, oyuncularımda açlık yaratabilir. Burası Konferans Ligi ve burada hız çok önemli. Geliştirmeniz gereken yeteneklerden biri." dedi.

Galatasaray’a Duyduğu Saygı

Riera, geçmişte formasını giydiği Galatasaray hakkında da düşüncelerini paylaştı: "Galatasaray, aşık olduğum kulüp. Orada geçirdiğim zaman, kariyerimin en önemli parçalarından biriydi." Ayrıca, "İki dönemdeki Galatasaray da iyi takımlar, hangisinin daha güçlü olduğunu seçmek zor" diyerek her iki dönemi de takdir ettiğini belirtti.

Defansif Hazırlıklar

Celje'nin savunma oyuncusu David Zec, maç için iyi hazırlandıklarını ve her zaman galibiyet hedefiyle çıktıklarını dile getirdi: "Savunmamızı geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız ama en güçlü yanımız hücum yeteneğimizdir." ifadelerini kullandı.

Yarınki maçta Celje'nin galibiyet hedefi net bir şekilde ortada.

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya ekibi Celje'nin teknik direktörü Albert Riera ile takımın savunma oyuncularından David Zec, Celje Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya ekibi Celje'nin teknik direktörü Albert Riera ile takımın savunma oyuncularından David Zec, Celje Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.