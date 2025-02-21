Celtic Taraftarından Galatasaray'a Filistin'e Destek Paylaşımı

Celtic taraftar grubu, Galatasaray'ın maçında Filistin'e destek pankartlarını paylaşarak anlamlı bir dayanışma sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:00
Celtic Taraftarından Galatasaray'a Filistin'e Destek Paylaşımı

Celtic Taraftarından Filistin Destekli Paylaşım

İskoçya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Celtic'in taraftar grubu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında Filistin'e destek veren pankartların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Celtic'in Green Brigade isimli taraftar grubunun yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynadığı maçta tribünlerde bulunan Filistin pankartlarına yer verildi. Paylaşımda, "Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında UltrAslan taraftar grubundan güçlü tablo" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda yaklaşık 45 bin Galatasaray taraftarı, AZ Alkmaar karşılaşmasında "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz", "Filistin özgür değilse dünya esirdir" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" gibi mesajların yer aldığı pankartlar açarak desteklerini gösterdi.

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