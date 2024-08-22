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Cem Bölükbaşı Belçika'daki Le Mans Serisi'nde Piste Çıkıyor

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'daki Le Mans Serisi'nde podyum mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:17
Cem Bölükbaşı Belçika'daki Le Mans Serisi'nde Piste Çıkıyor

Cem Bölükbaşı'nın Le Mans Serisi Mücadelesi

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'nın ünlü Spa - Francorchamps pistinde, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü yarışına katılmaya hazırlanıyor.

DKR Engineering Takımıyla Podyum Hedefi

Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla birlikte, bu büyük dayanıklılık yarışmasında takım arkadaşlarıyla birlikte asıl hedeflerinin podyuma çıkmak olduğunu belirtti.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nın bir parçası olan bu yarış, 25 Ağustos Pazar günü, Türkiye saati ile 12.30'da start alacak.

Önceki Başarıları

Gerek Formula 2 gerekse Super Formula serilerinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Cem Bölükbaşı, bu tecrübesiyle Le Mans gibi prestijli bir etkinlikte yarışmanın heyecanını yaşıyor.

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