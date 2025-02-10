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Cem İlkel, Kuveyt'te Şampiyonluk Yaşadı

Milli tenisçi Cem İlkel, Kuveyt'teki Uluslararası Zahra Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:53
Cem İlkel, Kuveyt'te Şampiyonluk Yaşadı

Cem İlkel, Kuveyt'teki Uluslararası Zahra Tenis Turnuvası'nda Şampiyon

Milli tenisçi Cem İlkel, Kuveyt'in Zahra bölgesinde düzenlenen Uluslararası Zahra Erkekler Tenis Turnuvası'nda büyük bir başarı elde etti. Toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvanın final maçında Cem, 4 numaralı seri başı olan İsviçreli Johan Nikles ile karşılaştı.

Cem'in Zafere Giden Yolu

Sert zeminde gerçekleştirilen final mücadelesinde Cem, rakibini 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Bu zafer, 29 yaşındaki milli raket için ITF turnuvalarındaki 6. tekler zaferi anlamına gelmekte.

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