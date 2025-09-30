Cemre Güzel 2025 Batum Uluslararası Regatta'da Gümüş Madalya

Milli kanocu Cemre Güzel, Gürcistan'da düzenlenen 2025 Batum Uluslararası Regatta Süper Sprint'te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışma Batum kentinde gerçekleştirildi ve organizasyona 25 ülke ile 90 sporcu katıldı.

Yarışma Detayları

Organizasyonda ay-yıldızlı kadın kanoculardan Cemre Güzel, ikincilik elde etti. Yarışmalar yüksek tempoda geçti ve Türkiye milli takımından sporcular önemli dereceler aldı.

Milli Sporcuların Sonuçları

Cemre Güzel: Ay-yıldızlı kadın kanoculardan olarak ikincilik elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Onur Mete Ergül: Gürcistan'da yapılan yarışlarda B finalinde birinci oldu.

Bedirhan Hanoğlu: Organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.