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Cengiz Durmuş Genel Kurulda Aday Olmayacak

Cengiz Durmuş, başkanlık görevine vedasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:52
Cengiz Durmuş Genel Kurulda Aday Olmayacak

Cengiz Durmuş'dan Adaylık Açıklaması

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yaklaşan genel kurulda 11 Kasım'da yapılan açıklamada aday olmayacağını belirtti.

Federasyon Başkanlığı Dönemi

Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevi süresince büyük hayallerle hareket ederek tenisi herkes için ulaşılabilir kılmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti. “Binlerce hayata dokunabilmenin sevinciyle 9 yıldır büyük bir gururla sürdüğüm görevime ailemle yaptığım görüşmeler sonrasında yeni dönemde devam etmeme kararı aldım.” ifadelerini kullandı.

Türk Tenisi için Teşekkürler

Durmuş, sporcular, kulüpler ve diğer paydaşlarla birçok ilki birlikte yaşadıklarından bahsederek Türk tenisinin geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi. “Türk tenisi yeni başarılara imza atmaya ve gelişimini sürdürecek,” diyerek, destek veren herkese teşekkür etti. “Bu süreç boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı, yerel yönetimler, sponsorlar, antrenörler ve tüm tenis emekçilerine minnettarım.”

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