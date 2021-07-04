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Cengiz Ünder'in yeni takımı Fransız kulübü Marsilya

A Cengiz Ünder, AS Roma'dan Marsilya'ya transferini gerçekleştirdi. 23 yaşında olan oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayarak renklerine bağlayan Fransız ekibi sezonun sonunda Roma'ya 10 milyon euro ödeme yaparak bonservisine sahip olabilecek. Marsilya'nın transferi duyurduğu video Twitter'da beğeni yağmuruna tutuldu.

04 Temmuz 2021 Pazar 18:29
Cengiz Ünder'in yeni takımı Fransız kulübü Marsilya
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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransa'nın asırlık takımlarından Marsilya'ya transferini gerçekleştirdi. Serie A takımlarından AS Roma'da yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon planlarında bulunmayan 23 yaşındaki kanat futbolcusu, Marsilya ile 4 senelik sözleşmeye vardı. İlk sezonunda kiralık olarak yer alacak olan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuysa ise 10 milyon euro...

Roma'nın 2017 yazı içerisinde Başakşehir'den 14.2 milyon euroya transferini gerçekleştirdiği yıldız futbolcudan sonraki satıştan yüzde 30 pay alacağı vurgulanıyor. Marsilya'nın ödeme yapacağı 10 milyonun 2 milyonuysa Başakşehir'in kasasını dolduracak. Zira, Cengiz'in Roma'ya satış sözleşmesinde "sonraki satıştan %20 pay" maddesine yer verilmişti. Transferin yakın zaman içerisinde resmi olarak duyurulması tahmin ediliyor.

Euro 2020'de parlayamadı

Paulo Fonseca'nın tercihinde olmayan geçen yaz Leicester City'ye 3 milyon Euro karşılığında 1 seneliğine kiralanan Cengiz Ünder, çocukluk arkadaşı Çağlar Söyüncü ile tekrardan aynı ekipte oynamış lakin Premier League'de de beklentilerin uzağında kalmıştı.

19 mücadelede 2 gol 3 asist ile oynayan ve Harvey Banes'ın gerisinde olan Cengiz Ünder sakatlığın etkisini tamamen atlatmasının ardından A Milli Takım forması ile EURO 2020'de şans buldu fakat yaşanılan milli hezimetten dolayı kendini gösteremedi. 

 


Son Güncelleme: 04.07.2021 18:29
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Anahtar Kelimeler:
FransaTransferMarsilyaCengiz ÜnderRoma
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