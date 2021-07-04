Cengiz Ünder'in yeni takımı Fransız kulübü Marsilya

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransa'nın asırlık takımlarından Marsilya'ya transferini gerçekleştirdi. Serie A takımlarından AS Roma'da yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon planlarında bulunmayan 23 yaşındaki kanat futbolcusu, Marsilya ile 4 senelik sözleşmeye vardı. İlk sezonunda kiralık olarak yer alacak olan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuysa ise 10 milyon euro...
Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi
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Roma'nın 2017 yazı içerisinde Başakşehir'den 14.2 milyon euroya transferini gerçekleştirdiği yıldız futbolcudan sonraki satıştan yüzde 30 pay alacağı vurgulanıyor. Marsilya'nın ödeme yapacağı 10 milyonun 2 milyonuysa Başakşehir'in kasasını dolduracak. Zira, Cengiz'in Roma'ya satış sözleşmesinde "sonraki satıştan %20 pay" maddesine yer verilmişti. Transferin yakın zaman içerisinde resmi olarak duyurulması tahmin ediliyor.
Salut, la plus belle ville de , salut Les Olympiens.— Cengiz Ünder (@cengizunder) Temmuz 4, 2021
Nous nous amuserons tellement… #DroitAuBut
Hello, the most beautiful city of , hello Olympians. We will have so much fun… #DroitAuBut https://t.co/PmfquEV1Dg
Euro 2020'de parlayamadı
Paulo Fonseca'nın tercihinde olmayan geçen yaz Leicester City'ye 3 milyon Euro karşılığında 1 seneliğine kiralanan Cengiz Ünder, çocukluk arkadaşı Çağlar Söyüncü ile tekrardan aynı ekipte oynamış lakin Premier League'de de beklentilerin uzağında kalmıştı.
19 mücadelede 2 gol 3 asist ile oynayan ve Harvey Banes'ın gerisinde olan Cengiz Ünder sakatlığın etkisini tamamen atlatmasının ardından A Milli Takım forması ile EURO 2020'de şans buldu fakat yaşanılan milli hezimetten dolayı kendini gösteremedi.