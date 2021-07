Cengiz Ünder'in yeni takımı Fransız kulübü Marsilya

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransa'nın asırlık takımlarından Marsilya'ya transferini gerçekleştirdi. Serie A takımlarından AS Roma'da yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon planlarında bulunmayan 23 yaşındaki kanat futbolcusu, Marsilya ile 4 senelik sözleşmeye vardı. İlk sezonunda kiralık olarak yer alacak olan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuysa ise 10 milyon euro...

Roma'nın 2017 yazı içerisinde Başakşehir'den 14.2 milyon euroya transferini gerçekleştirdiği yıldız futbolcudan sonraki satıştan yüzde 30 pay alacağı vurgulanıyor. Marsilya'nın ödeme yapacağı 10 milyonun 2 milyonuysa Başakşehir'in kasasını dolduracak. Zira, Cengiz'in Roma'ya satış sözleşmesinde "sonraki satıştan %20 pay" maddesine yer verilmişti. Transferin yakın zaman içerisinde resmi olarak duyurulması tahmin ediliyor.

Salut, la plus belle ville de , salut Les Olympiens.

Nous nous amuserons tellement… #DroitAuBut



Hello, the most beautiful city of , hello Olympians. We will have so much fun… #DroitAuBut https://t.co/PmfquEV1Dg