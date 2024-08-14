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Cenk Ergün'den Galatasaray'a Yönelik Yıpratma Politikasına Tepki

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, kulübe karşı yıpratma çabaları olduğunu belirtti ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:11
Cenk Ergün'den Galatasaray'a Yönelik Yıpratma Politikasına Tepki

Cenk Ergün'den Açıklamalar

Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına bilgi veren Ergün, kulübe yönelik bir yıpratma politikasının varlığını savundu.

Başarı Hedefi ve Yıpratma Politikası

Ergün, "2025’te 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için sezona başladık. Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçlarına hazırlanıyoruz. Bizlere karşı oluşturulan olumsuz algıların, takımımızı hedeflerinden uzaklaştırma amacında olduğunu düşünüyorum." dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Ergün, Galatasaray’ın geleceğinin parlak olduğunu vurgularken, "Kulübün önünde çok parlak bir gelecek var. Yakında Kemerburgaz'a taşınacağız ve daha sağlam bir finansal yapıya sahip olacağız. Ama yapılan polemikler, güvenilirliğimiz üzerinde olumsuz etki bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Transfer Süreci ve Oyun Politikasına Dikkat

Ergün, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile ilgili yürütülen transfer sürecinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için yurt dışından teklifler aldıklarını, ancak bu konuda henüz kesin bir adım atmadıklarını aktardı.

Sofyan Amrabat ve Transfer Politikasındaki Diğer Gelişmeler

Sofyan Amrabat’ın transfer engeliyle ilgili olarak da konuşan Ergün, "Bu tür iddialar asılsız. Ben burada karar verici değilim, teknik heyetimizle birlikte hareket ediyoruz." dedi. Ergün, Galatasaray’ın transfer politikası doğrultusunda, gerekli durumlarda takviye yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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