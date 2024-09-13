Cenk Ergün, Galatasaray'daki Görevinden İstifa Etti

Cenk Ergün'ün İstifa Kararı

Galatasaray Kulübü'nde futbol direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün, bugün itibarıyla istifa ettiğini duyurdu. Ergün, sosyal medya platformunun üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı.

Sosyal Medyadan Yapılan Duyuru

Cenk Ergün, kendi sosyal medya hesabından yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Dursun Özbek'e ilettiği istifa kararını, "Bildiğiniz üzere, kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına bu kararı aldım. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım" şeklinde ifade etti.

Bu gelişme, Galatasaray camiasında günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Yönetim ve taraftarlar, Ergün'ün istifasını ve olası sonuçlarını merakla takip ediyor.