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Cenova Derbisi'nde Gerginlik: 15 Yaralı ve 2 Gözaltı

İtalya Kupası'ndaki Cenova derbisi, olaylarla gölgelendi. 15 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:28
Cenova Derbisi'nde Gerginlik: 15 Yaralı ve 2 Gözaltı

Olaylı Cenova Derbisi

İtalya Kupası'nın 2. turunda, Genoa ve Sampdoria arasında oynanan derbi, maç öncesi ve sonrasında meydana gelen şiddetli olaylarla gündeme geldi. Maç öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralanırken, en az 2 kişi de gözaltına alındı.

Maçın Sonuçları ve Olayların Sebebi

Maç, normal süresi 1-1 berabere biten mücadelede, Sampdoria'nın penaltılarda Genoa'yı 6-5 yenmesiyle sonuçlandı. Ancak bu başarı, gergin atmosferi değiştirmedi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Cenova şehrindeki olaylar maç öncesinde başladı. İki takım taraftarları, zaman zaman güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Güvenlik güçleri, olaylara müdahale etmek amacıyla biber gazı ve tazyikli su kullanarak destek sağladı. Buna karşılık, taraftarlar meşale ve taş atan saldırılarla karşılık verdi.

Yaşanan Şiddet ve Sonuçlar

Derbinin ardından yaşanan çatışmalar, stat çevresindeki yolları da etkileyerek adeta savaş alanına döndürdü. Toplanan bilgilere göre, 15 yaralı olduğu ve en az 2 kişinin de gözaltına alındığı ifade ediliyor.

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