Central Hospital Ümraniyespor, Ankaragücü'nü Deplasmanda Mağlup Etti

Futbol: Trendyol 1. Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Match Sonucu

Karşılaşmadan galip ayrılan taraf Central Hospital Ümraniyespor oldu. Maçın sonucu ise MKE Ankaragücü: 0 - 1 Central Hospital Ümraniyespor olarak belirlendi.

Önemli Detaylar

Bu sonuç, Ümraniyespor için ligin ilk üç haftasındaki performansını pekiştiren bir galibiyet olarak kaydedildi. Takımlar arasındaki mücadele, futbol severlere keyifli anlar sundu.