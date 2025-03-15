Central Hospital Ümraniyespor, Geosis Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig 30. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, Geosis Boluspor'u 1-0 yenerek puanını 44'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:53
Central Hospital Ümraniyespor, Geosis Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Kritik Maç

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, kendi evinde Geosis Boluspor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu maçta ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Puan durumuna etki

Central Hospital Ümraniyespor, bu galibiyetle puanını 44'e yükseltti. Öte yandan Boluspor ise 44 puanda kalarak başarılı bir sezon geçirmeye devam ediyor.

Bu sonuç, her iki takım için de zorlu bir mücadele olarak kaydedilirken, sezonun geri kalanında yapacakları maçlar büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan 4 Altın Madalya Bekliyor
2
Central Hospital Ümraniyespor, Geosis Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti
3
Şanlıurfaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu
4
Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Beşiktaş, Adana Demirspor'la Zorlu Bir Deplasman Oynayacak
6
UEFA Avrupa Ligi: Bodo/Glimt 2 - Beşiktaş 1 (İlk Yarı Sonucu)

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı