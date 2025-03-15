Central Hospital Ümraniyespor, Geosis Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Kritik Maç

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, kendi evinde Geosis Boluspor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu maçta ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Puan durumuna etki

Central Hospital Ümraniyespor, bu galibiyetle puanını 44'e yükseltti. Öte yandan Boluspor ise 44 puanda kalarak başarılı bir sezon geçirmeye devam ediyor.

Bu sonuç, her iki takım için de zorlu bir mücadele olarak kaydedilirken, sezonun geri kalanında yapacakları maçlar büyük önem taşıyor.