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Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 Maglup Etti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:09
Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 Maglup Etti

Trendyol 1. Lig Haftasında Şampiyonluk Mücadelesi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında
Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçta ev sahibi takım, üstün bir performans sergileyerek rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçın Detayları

Central Hospital Ümraniyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirirken, Uğur Okulları İstanbulspor'un ise zorlu dönem devam ediyor. Maçta atılan goller ve takımlardaki performans, futbolseverler tarafından dikkatle takip edildi.

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