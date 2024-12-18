Cercle Brugge, Başakşehir'i Ağırlıyor: Feldhofer Galibiyete Odaklandı

UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında, Belçika ekibi Cercle Brugge, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Ferdinand Feldhofer önemli açıklamalarda bulundu.

Feldhofer, "İlk 8'de kalmak için yarın kazanmamız gerekiyor. Başakşehir de kazanmak zorunda, buna göre bir oyun hazırlığı içindeyiz. En iyi kadromuzla sahada olacağız," dedi.

Göreve yeni başladığını ancak Cercle Brugge’ün performansını iyi analiz ettiğini belirten Feldhofer, takımın güçlü bir yapıda olduğunu vurguladı.

Başka bir konu ise, geçen sezondan Belçika Ligi'nin gol kralı Kevin Denkey'in takımdan ayrılmasıydı. Feldhofer, "Tek bir oyuncuyu düşünmemeliyiz, tüm oyuncularım değerli. Onların da başarılı olacağına ve Kevin'in yokluğunu aratmayacağına inancım tam," ifadelerini kullandı.

Edgaras Utkus'ın Açıklamaları

Cercle Brugge'ün savunma oyuncusu Edgaras Utkus da takımın hedefleri hakkında konuştu. Utkus, "Performansım ve takımın performansı iyi. Şu an 7. sıradayız, ilk 8'de lig aşamasını bitirmek istiyoruz. Bunun için de yarın elimizden geleni yapacağız. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız" dedi.