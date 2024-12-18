DOLAR
34,96 -0,23%
EURO
36,71 -0,05%
ALTIN
2.969,89 0,21%
BITCOIN
3.622.070,43 3,03%

Cercle Brugge, Başakşehir'i Ağırlıyor: Feldhofer Galibiyete Odaklandı

Cercle Brugge Teknik Direktörü Feldhofer, Başakşehir karşısında kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:54
Cercle Brugge, Başakşehir'i Ağırlıyor: Feldhofer Galibiyete Odaklandı

Cercle Brugge, Başakşehir'i Ağırlıyor: Feldhofer Galibiyete Odaklandı

UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında, Belçika ekibi Cercle Brugge, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Ferdinand Feldhofer önemli açıklamalarda bulundu.

Feldhofer, "İlk 8'de kalmak için yarın kazanmamız gerekiyor. Başakşehir de kazanmak zorunda, buna göre bir oyun hazırlığı içindeyiz. En iyi kadromuzla sahada olacağız," dedi.

Göreve yeni başladığını ancak Cercle Brugge’ün performansını iyi analiz ettiğini belirten Feldhofer, takımın güçlü bir yapıda olduğunu vurguladı.

Başka bir konu ise, geçen sezondan Belçika Ligi'nin gol kralı Kevin Denkey'in takımdan ayrılmasıydı. Feldhofer, "Tek bir oyuncuyu düşünmemeliyiz, tüm oyuncularım değerli. Onların da başarılı olacağına ve Kevin'in yokluğunu aratmayacağına inancım tam," ifadelerini kullandı.

Edgaras Utkus'ın Açıklamaları

Cercle Brugge'ün savunma oyuncusu Edgaras Utkus da takımın hedefleri hakkında konuştu. Utkus, "Performansım ve takımın performansı iyi. Şu an 7. sıradayız, ilk 8'de lig aşamasını bitirmek istiyoruz. Bunun için de yarın elimizden geleni yapacağız. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Yarı Finalleri Başlıyor
2
Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u Geçti
3
Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'u 4-0 Geçti
4
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Oldu
5
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanmaya Başladı
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük Gruplara Yükseldi
7
Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı