Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da Altın Madalya Kazandı

Yunanistan'da düzenlenen Alp Disiplini FIS ve Balkan Kupası yarışlarında, Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ceren Reyhan Yıldırım, altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 ülkenin katıldığı bu büyük organizasyonda, Ceren Reyhan kadınlar kategorisinde kürsünün zirvesine çıkarak üst üste üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Erkekler Kategorisinde Yarışan Sporcular

Erkekler kategorisinde ise yarışa katılan 75 sporcu arasından Demirkan Hasırcı, 11'inci; Thomas Kaan Onol Lang ve Mahmut Kazanç ise 14. sırada yer aldı.