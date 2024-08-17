Çeşme'de Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı Devam Ediyor

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı Çeşme'de Devam Ediyor

İzmir'in güzel ilçesi Çeşme, Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding işbirliğiyle düzenlenen bu önemli organizasyon, Çeşme Kaymakamlığı ve belediyenin desteğiyle sekizinci kez gerçekleştiriliyor.

Yarışların Tempolu İlerlemesi

Etkinliğin dördüncü gününde takımlar, Ilıca-Şamandıra ve Ilıca Coğrafi parkurlarında kıyasıya bir mücadele sergileyecekler. Yarışlar, yarın Çeşme şamandıra rotasında yapılacak tek yarışla sona erecek.

Corendon Kupası'nda Başarılar

Bu yılki organizasyonda Corendon Kupası Yarışları'nda Arkas Blue Moon, birinciliği elde etti. Diğer sınıflarda başarı kaydeden ekipler şunlardır:

IRC A1: Lagertha

Lagertha IRC A2: HT X

HT X IRC A3: Corendon Cheese

Corendon Cheese IRC A4: Jumbo Jet

Jumbo Jet IRC A5: Beymetal Team LR-TOK Sailing

Beymetal Team LR-TOK Sailing IRC B1: Calliste

Calliste Destek Sınıfı: Elisa

J70 Sınıfında Hızlı Yarışlar

J70 sınıfı teknelerin yarışında ise ilk üç sırayı Arkas Blue Moon, Lagerta ve Jumbo Jet aldı. Bu sonuçlar, yarışların ne denli heyecanlı ve çekişmeli geçtiğinin bir göstergesi.