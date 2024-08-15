Çeşme'de Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı Sürüyor

Çeşme'deki Yat Yarışı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de tüm hızıyla sürdürüyor. Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Çeşme Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle sekizinci kez düzenleniyor.

Kupa Mücadeleleri Devam Ediyor

Bu yılki organizasyonun ikinci gününde, takımlar Çeşme Şamandıra ve Çeşme Coğrafi yarışlarıyla Corendon Airlines Kupası için mücadele veriyor. Yarışların 18 Ağustos Pazar gününe kadar sürmesi planlanıyor.

Cevher Kupası'nda Dereceler Belli Oldu

Dün gerçekleştirilen Çeşme-Alaçatı rotasındaki Cevher Kupası mücadelesinde, 25 IRC sınıfı ve 7 destek sınıfı tekne yarıştı. Yarış sonuçlarına göre, IRC AO kategorisinde Arkas Blue Moon, IRC A1'de Lagertha, IRC A2'de HIT X, IRC A3'te TOXIC, IRC A4'te Jumbo Jet, IRC A5'te ise Özay Sailing Team birinciliği kazanırken, pupa ve destek kategorisinde Elisa da başarı gösterdi.