Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çeşme'de Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı Sürüyor

Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de yelken tutkunlarının yoğun katılımıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:20
Çeşme'de Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı Sürüyor

Çeşme'deki Yat Yarışı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de tüm hızıyla sürdürüyor. Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Çeşme Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle sekizinci kez düzenleniyor.

Kupa Mücadeleleri Devam Ediyor

Bu yılki organizasyonun ikinci gününde, takımlar Çeşme Şamandıra ve Çeşme Coğrafi yarışlarıyla Corendon Airlines Kupası için mücadele veriyor. Yarışların 18 Ağustos Pazar gününe kadar sürmesi planlanıyor.

Cevher Kupası'nda Dereceler Belli Oldu

Dün gerçekleştirilen Çeşme-Alaçatı rotasındaki Cevher Kupası mücadelesinde, 25 IRC sınıfı ve 7 destek sınıfı tekne yarıştı. Yarış sonuçlarına göre, IRC AO kategorisinde Arkas Blue Moon, IRC A1'de Lagertha, IRC A2'de HIT X, IRC A3'te TOXIC, IRC A4'te Jumbo Jet, IRC A5'te ise Özay Sailing Team birinciliği kazanırken, pupa ve destek kategorisinde Elisa da başarı gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!