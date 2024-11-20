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Çetin Aslan, Avrupa Senyörler ve Ladies Pool Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Çetin Aslan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Ladies Pool Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:37
Çetin Aslan, Avrupa Senyörler ve Ladies Pool Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Çetin Aslan Gümüş Madalya ile Döndü

Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Senyörler ve Ladies Pool Şampiyonası'nda milli bilardocu Çetin Aslan, gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Finalde Zorlu Mücadele

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Alman rakibi Meric Reshat ile karşılaşan Aslan, karşılaşmayı kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Çetin Aslan'ın başarıları, milli sporcularımızın uluslararası arenada ses getirmeye devam ettiğinin bir göstergesi oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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