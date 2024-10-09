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CEV Erkekler Challenge Kupası: Arkas Spor'un Zorlu Maçı

Arkas Spor, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Akaa'ya 3-1 kaybetti, rövanş 15 Ekim'de Finlandiya'da.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:11
CEV Erkekler Challenge Kupası: Arkas Spor'un Zorlu Maçı

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda İlk Maç Sonucu

CEV Erkekler Challenge Kupası'nın 32'li final turu ilk karşılaşmasında, Arkas Spor, ev sahibi olduğu salonda Akaa takımını ağırladı. Maç, 3-1'lik bir sonuçla Arkas Spor lehine sonlanmadı.

Maç Sonuçları

İlk seti çekişmeli geçen mücadelede Arkas Spor, Finlandiya ekibi Akaa karşısında üstünlük sağlayamadı ve toplamda 3-1 kaybetti.

Rövanş Maçı Bilgileri

Bu zorlu mücadelenin rövanşı, 15 Ekim Salı günü Finlandiya'daki Akaa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Arkas Spor'un bu maçta avantaj elde edip edemeyeceği merakla bekleniyor.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile...

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'dan Akaa ile Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Karşılaşmada, Akaa'dan Lija Ivanov da mücadele etti.

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