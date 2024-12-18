CEV Kupası'nda Türk Derbisi: Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta Karşılaşacak

Voleybolda heyecan dorukta! Erkekler CEV Kupası 8'li final turunda, yarın iki güçlü Türk ekibi Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geliyor.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma, 19.00'da başlayacak. İlk maçta Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir avantaj elde etmişti.

Başkent temsilcisi Ziraat Bankkart, yarınki maçta iki set kazanması durumunda tura yükselme şansı bulacak. Spor severlerin merakla beklediği bu mücadelede, her iki takımın da performansı büyük bir önem taşıyor.