Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Tenis Türkiye'nin Her Köşesine Yayılıyor

Cevdet Yılmaz: Tenis, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye'nin Dört Bir Yanına Yayılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası"nın açılışında yaptığı konuşmada, tenisin büyükşehirlerin ötesine taşınarak her bölgedeki gençlere kort deneyimi kazandırıldığını söyledi. Açılış, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Spora erişim ve toplum sağlığı

Yılmaz, sporun toplumsal sağlık, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaşması ve yaşam kalitesinin artması için önemli olduğunu vurgulayarak, tenisin artık elit bir spor olmaktan çıktığını ve yaygın bir branş haline geldiğini söyledi. Konuşmasında, "Bugün Hakkari'den Edirne'ye, Gaziantep'ten Trabzon'a, Samsun'dan Antalya'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında tenis turnuvaları düzenleniyor" ifadelerine yer verdi.

Altyapı, tesis ve insan kaynağı yatırımları

Yılmaz, tenisten yüzmeye, atletizmden güreşe kadar bütün branşlarda altyapı, tesis ve insan kaynağını güçlendirerek sporun ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirtti. Kurulan modern ve olimpik standartlardaki tesislerle sporun her noktada erişilebilir hale getirildiğini söyledi.

Tenisteki büyüme rakamları

Yılmaz, son 10 yılda tenis branşında kaydedilen büyümeyi şu verilerle aktardı: 2015'te 38 bin olan lisanslı sporcu sayısı bugün 132 bini aşmıştır; tenis kulüpleri sayısı 214'ten 761'e çıkarak %255 artış göstermiştir. Ulusal turnuva sayısı 298'den 377'ye yükselmiş ve bu kapsamda 4 bine yakın turnuva düzenlenmiştir. Uluslararası turnuva sayısı 137'den 157'ye çıkmış ve 2015-2025 arasında toplam 1155 uluslararası organizasyon başarıyla gerçekleştirilmiştir.

İnsan kaynağındaki artış ve tesisler

Teniste antrenör sayısı 6 binden 17 bin 856'ya, hakem sayısı ise 3 binden 10 bin 59'a yükselmiştir. Yılmaz, İstanbul Tenis Merkezi'nin 3500 kişilik merkez kortuyla dünya tenisinden birçok ismi ağırladığını, Ankara Tenis Merkezi'nin ise 83 dönümlük alanda, biri merkez kort olmak üzere toplam 14 korta sahip olduğunu belirterek bu tesisleri dünyanın sayılı merkezleri arasında gösterdi.

Hedefler ve yeni branşlar

Yılmaz, padel ve pickleball branşlarının şubat itibarıyla tenis ailesine katıldığını ve tekerlekli sandalye tenisinin eklenmesiyle Türk tenisinin çeşitliliğinin ve kapsayıcılığının arttığını vurguladı. Grand Slam ve WTA düzeyindeki başarıların gurur verici olduğunu belirten Yılmaz, Zeynep Sönmez, Ahmet Kaplan, Çağla Büyükakçay ve Mert Alkaya gibi isimlerin sayısını artırmak istediklerini ifade etti.

Eğitim çalışmaları ve genç yetenekler

Geçtiğimiz şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında imzalanan protokole atıf yapan Yılmaz, bu kapsamda 81 ilde 180 bin öğrenciye tenis tanıtımı yapılmasının ve yeni yeteneklerin keşfedilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sürdürülebilirlik, ekonomi ve teşekkür

Gelecek dönemde oyuncu havuzunu genişletmeyi, kulüplerin sürdürülebilir kaynaklara ulaşmasını, yaygın turnuva ağı oluşturulmasını, tenis turizmini geliştirmeyi ve olimpik seviyede sporcu yetiştirmeyi desteklemeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, sporun aynı zamanda büyük bir sektör ve ekonomik alan olduğunu, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine sporun katkı sunacağına inandığını söyledi. Yılmaz, Bakan Bak, TTF, kulüpler, antrenörler, hakemler, sporcu aileleri ve sponsorlara teşekkür ederek turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Bak, merkez kortta sporcularla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

