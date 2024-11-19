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Ceyhun Eskici: Trabzonspor'un Aydınlık Geleceği İçin Elimizden Geleni Yapacağız

Ceyhun Eskici, Trabzonspor'un geleceği için önemli ekonomik adımlar attıklarını ve başarıya ulaşacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:50
Ceyhun Eskici: Trabzonspor'un Aydınlık Geleceği İçin Elimizden Geleni Yapacağız

Trabzonspor Yönetimi Umut Vaat Ediyor

Trabzonspor'un idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, kulübün aydınlık geleceği için gerekli her şeyi yapacaklarını vurguladı. Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, kulübün mevcut durumunu değerlendirirken, ekonomik başarılara paralel olarak saha içindeki skorlara da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ekonomik Güç ve Şampiyonluk Vurgusu

Eskici, kulübün maddi ve manevi zorluklarla başa çıktığını belirtti. İstanbul kulüplerinin ekonomik üstünlüğüne karşı, Trabzonspor'un hak ederek kazandığı 8 şampiyonluğun ve tarihsel gücün önemini vurguladı: "Trabzonspor, bunu başarmış ve her zaman başarmaya aday bir camiadır."

Şehir Takımının Önemi

Eskici, Trabzonspor'un gücünü, şehrin takıma duyduğu karşılıksız sevgiden aldığını ifade etti. "Bu sevginin iki tarafında bir kopma yaşandığı an, karşımızdaki bu güce direnme şansımız olmaz. Yönetimlerle, hocalarla ve futbolcularla zaman zaman ters düşebiliriz fakat Trabzonspor'la asla ters düşmemeliyiz. Çünkü önemli olan bu şanlı camianın kalıcı olmasıdır," dedi.

Sürdürülebilir Ekonomik Model

Ekonomik açıdan kaydedilen önemli adımlara değinen Eskici, özellikle Bankalar Birliği'nden çıkmanın kulüp için önemli bir aşama olduğunu belirtti: "Bankalar Birliğinden çıkmanın Trabzonspor adına ne ifade ettiğini zaman daha iyi gösterecek. Bu adım, yıllık yaklaşık 700 milyon liralık bir faiz yükünden kurtulmamızı sağladı ve bu, sportif başarı kadar kritik bir durumdur."

Sonuç olarak, Eskici, "Trabzonspor'un aydınlık geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız. Ekonomik başarılara ve atılan adımlara saha içindeki skorların destek vermesi, bizim için olmazsa olmazdır. Bu enerji, Ertuğrul Başkan'ın rahatlamasına ve yönetimin motive olmasına katkı sağlayacaktır," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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