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Ceyhun Kazancı: İzlanda'ya Karşı Galibiyet Umudu ve Atakan Karazor'un Durumu

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, İzlanda maçı için umutlu konuştu ve Atakan Karazor'un masumiyetine inandıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:51
Ceyhun Kazancı: İzlanda'ya Karşı Galibiyet Umudu ve Atakan Karazor'un Durumu

Ceyhun Kazancı'nın Açıklamaları

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İzlanda Deplasmanında Umutlu Beklentiler

Kazancı, "İzlanda’ya karşı deplasmanda hiç kazanamadığımızı düşünürsek, umarım bu sefer şeytanın bacağını kıracağız," dedi. Milli takımın Uluslar Ligi'nde gösterdiği performansa değinen Kazancı, takımın averajla lider olduğunu ve başarılı bir sonuç alarak A Grubu'na yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Atakan Karazor'un Durumu

Ceyhun Kazancı, Atakan Karazor'un milli takıma katılım süreci hakkında da bilgi verdi. "Atakan'ın başına gelen olaylar üzücü ve bizim için de önemli. Ancak masumiyetine inanıyoruz. Dava süreci devam ediyor," diyerek, futbolcunun başarılarına da dikkat çekti.

Yeni İsimler ve Genişletme Hedefi

Kazancı, A Milli Takım'a yeni oyuncular kazandırma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Deniz Gül ile görüşmelerimiz devam ediyor ve yakında yeni isimleri milli takıma kazandıracağız," şeklinde konuştu.

Milli Takım ve Kulüp Dengelemesi

Ayrıca, Avrupa'da futbolcuların yoğun maç takviminden şikayetçi olup olmadıkları konusunda da görüşlerini paylaşan Kazancı, "Milli takım aralarındaki yoğunluk oyuncuları zorlayabiliyor, ama her iki taraf için de dengeli bir çözüm bulunması şart," dedi.

Kazancı'nın açıklamaları, Türk futbolunun geleceği açısından umut verici gelişmelere işaret ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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