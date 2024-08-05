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Cezayirli Boksör Khelif'e Duygusal Özür

İtalyan boksör Angela Carini, Khelif karşısında ringden çekildikten sonra özür diledi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:52
Cezayirli Boksör Khelif'e Duygusal Özür

Cezayirli Boksör Khelif'e Duygusal Özür

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyet tartışmalarının gölgesinde kalan Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan boksör Angela Carini, rakibinden özür diledi.

Yaşanan Gelişmeler

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Carini, Khelif'e yönelik cinsiyet tartışmalarının kendisini derinden etkilediğini söyledi. Carini, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse bu karara saygı duyarım. Bunu yapmayı amaçlamamıştım. Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Carini, Cezayirli rakibiyle karşılaşma hedefinin çökmesinin kendisinde öfke yarattığını belirtirken, "Khelif'e karşı hiçbir düşmanlığım yok. Onunla tekrar karşılaşırsam ona sarılırım," dedi.

Ringden Çekilme Anı

Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten yediği ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti. Bunun öncesinde ise Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA), Khelif'in katılımını kısıtladığı ve "uygunluk kriterlerini karşılamadığı" gerekçesiyle diskalifiye edildiği iddiaları gündeme gelmişti.

Oyunlardan Diskalifiye Talebi Reddedildi

Ayrıca, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın Khelif’in olimpiyatlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini de reddetti. Bu olaylar, bayan boks dünyasında önemli tartışmaları beraberinde getirdi.

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