Chelsea-Benfica öncesi Mourinho: 'Stamford Bridge'de evimdeyim, kazanmak istiyorum'

Chelsea-Benfica maçına doğru: Mourinho'dan iddialı sözler

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Stamford Bridge'de 'evimdeyim'

"Burada evimde hissediyorum ama artık mavi değil kırmızıyım ve kazanmak istiyorum." Mourinho, salonda Chelsea ile şampiyon olduğu yıllardan kalan fotoğrafların bulunduğunu hatırlatarak, "Chelsea'nin tarihinin bir parçasıyım, onlar da benim tarihimden bir parça." dedi.

"Ben, Chelsea'nin daha büyük bir kulüp olmasına yardımcı oldum, onlar da benim daha büyük bir Jose olmama yardımcı oldular."

Benfica'ya dönüş ve sorumluluk

Benfica'da mutluluğunu vurgulayan Mourinho, "25 yılın ardından, Portekiz’e dönüşümün milli takım aracılığıyla olmasını bekliyordum, Benfica ile değil. Şimdi Benfica'ya döndüm, yani bir kariyer planım yok. Önemli olan her şeyi vermek. Farklı sebeplerden dolayı Benfica'nın yüklediği büyük bir sorumluluk var, dev bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Chelsea değerlendirmesi

Mourinho, rakibini "kazanma makinesi" olarak nitelendirerek, "Onlar benim dönemimden önce de bir şeyler kazanmışlardı, sonra biz kazanmaya başladık ve kazanmaya devam ettik." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Chelsea'nin güncel durumuna ilişkin şunları söyledi: "Genişletilmiş formatta Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan ilk kulüp oldular. Bence bu durum onlara bir güven verdi. Bunu taraftar seviyesinde hissediyorum. Hissediyorum çünkü buraya beş dakika mesafede yaşıyorum ve oğlum her hafta sonu stada gidiyor. Bir dönem hayal kırıklığı vardı. Ama şu anda mutluluk ve güven dönemi. Chelsea tekrar doğru yolda."