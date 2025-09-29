Chelsea-Benfica öncesi Mourinho: 'Stamford Bridge'de evimdeyim, kazanmak istiyorum'

Jose Mourinho, Stamford Bridge'de evinde hissettiğini, Benfica'da mutlu olduğunu ve Chelsea karşısında galibiyet istediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:35
Chelsea-Benfica öncesi Mourinho: 'Stamford Bridge'de evimdeyim, kazanmak istiyorum'

Chelsea-Benfica maçına doğru: Mourinho'dan iddialı sözler

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Stamford Bridge'de 'evimdeyim'

"Burada evimde hissediyorum ama artık mavi değil kırmızıyım ve kazanmak istiyorum." Mourinho, salonda Chelsea ile şampiyon olduğu yıllardan kalan fotoğrafların bulunduğunu hatırlatarak, "Chelsea'nin tarihinin bir parçasıyım, onlar da benim tarihimden bir parça." dedi.

"Ben, Chelsea'nin daha büyük bir kulüp olmasına yardımcı oldum, onlar da benim daha büyük bir Jose olmama yardımcı oldular."

Benfica'ya dönüş ve sorumluluk

Benfica'da mutluluğunu vurgulayan Mourinho, "25 yılın ardından, Portekiz’e dönüşümün milli takım aracılığıyla olmasını bekliyordum, Benfica ile değil. Şimdi Benfica'ya döndüm, yani bir kariyer planım yok. Önemli olan her şeyi vermek. Farklı sebeplerden dolayı Benfica'nın yüklediği büyük bir sorumluluk var, dev bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Chelsea değerlendirmesi

Mourinho, rakibini "kazanma makinesi" olarak nitelendirerek, "Onlar benim dönemimden önce de bir şeyler kazanmışlardı, sonra biz kazanmaya başladık ve kazanmaya devam ettik." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Chelsea'nin güncel durumuna ilişkin şunları söyledi: "Genişletilmiş formatta Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan ilk kulüp oldular. Bence bu durum onlara bir güven verdi. Bunu taraftar seviyesinde hissediyorum. Hissediyorum çünkü buraya beş dakika mesafede yaşıyorum ve oğlum her hafta sonu stada gidiyor. Bir dönem hayal kırıklığı vardı. Ama şu anda mutluluk ve güven dönemi. Chelsea tekrar doğru yolda."

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor - Özbelsan Sivasspor 0-0
2
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi: Göztepe, Fenerbahçe Koleji'ni 96-81 Yendi
3
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Selçuk İnan'dan Gergin Başlangıç Eleştirisi
4
Adana Demirspor 0-3 SMS Grup Sarıyer | Palaz: Mücadeleye devam
5
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Sergen Yalçın "3 puan oyundan daha değerli"
6
Arne Slot: "Galatasaray, Liverpool için Zorlu Bir Rakip"
7
Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı