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Chelsea, Christopher Nkunku'yu transfer etti

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Chelsea, Christopher Nkunku'yu transfer etti
Chelsea, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen ve 2021-22 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu seçilen Christopher Nkunku ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Christopher Nkunku ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Kariyerine başladığı Paris Saint-Germain ile üç lig şampiyonluğu yaşayan Nkunku, Leipzig ile de üst üste iki kez Almanya Kupası kazandı ve 2021-22 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Nkunku, Chelsea'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, 'Benim transferim için büyük bir çaba sarf edildi. Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmayı ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermeyi dört gözle bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

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